2018-12-27T11:00:16+03:00
Общество

Еще один бесплатный каток открылся в Твери

Хоккейную коробку традиционно залили у сельхозакадемии
Виктория ЖУКОВА
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Правда пункты проката отсутствуют Фото: администрация ТвериПравда пункты проката отсутствуют Фото: администрация Твери
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В Твери в преддверии новогодних праздников отрываются ледовые площадки. Недавно свою работу начал каток в поселке Сахарово. Его залили по инициативе администрации Заволжского района и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Ледовая площадка находится возле корпуса №8. Это стандартная хоккейная коробка площадью 30 на 60 метров квадратных метров. Кататься жители могут бесплатно, но только на собственных коньках – пункты проката отсутствуют.

На сайте «КП»-Тверь» опубликован полный перечень катков, которые можно посетить на новогодних праздниках. В статье указаны цены и точные адреса.

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