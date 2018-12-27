Еще один бесплатный каток открылся в Твери
Хоккейную коробку традиционно залили у сельхозакадемии
Правда пункты проката отсутствуют Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:
В Твери в преддверии новогодних праздников отрываются ледовые площадки. Недавно свою работу начал каток в поселке Сахарово. Его залили по инициативе администрации Заволжского района и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.
Ледовая площадка находится возле корпуса №8. Это стандартная хоккейная коробка площадью 30 на 60 метров квадратных метров. Кататься жители могут бесплатно, но только на собственных коньках – пункты проката отсутствуют.
На сайте «КП»-Тверь» опубликован полный перечень катков, которые можно посетить на новогодних праздниках. В статье указаны цены и точные адреса.