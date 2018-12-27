Прокуратура потребовала вернуть в государственную собственность земельные участки под Тверью

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-27T10:36:33+03:00

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Прокуратура Тверской области в судебном порядке потребовала вернуть земельные участки в государственную собственность. Речь идет о землях, которые расположены в Рябеево, Медном и деревне Моркино Городище Калининского района.

Земельные участки и здания незаконно принадлежали компаниям «База», «Лагерь» и «Компас».

- Основанием для обращения в суд послужили обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда г. Твери от 25.06.2015, в соответствии с которым ряд высокопоставленных чиновников области, а также лица, оказывающие им содействие, признаны виновными в совершении мошенничества, то есть в приобретении права на имущество Тверской области путем обмана группой лиц по предварительному сговору, - уточнили пресс-службе областной прокуратуры.

Чиновники обманом получили контрольный пакет акций и распорядились недвижимым имуществом акционерного общества, общая стоимость которого более 336 млн рублей.

Решения Арбитражного суда Тверской области еще в законную силу не вступили.