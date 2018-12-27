Молодая автомобилистка сбила мужчину в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-27T10:35:52+03:00

Мужчина получил травмы, но в больницу не поехал Фото: Иван ВИСЛОВ

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В среду, 26 декабря, на 2 км автомобильной дороги Лесное-Бор-Пруды, проходящей через Лесной район Тверской области. Полицейские выяснили, что 22-летняя обладательница "ВАЗа 2107" сбила 45-летнего мужчину-пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части. Авария случилась, когда на часах было 17:10.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия, потерпевший получил телесные повреждения. По видимому травмы мужчины оказались несерьезными, потому что от госпитализации он решил отказаться.