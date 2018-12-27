Бульдозер раздавил припаркованную легковушку в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-27T10:05:12+03:00

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Легковушка попала под бульдозер в Тверской области. Инцидент произошел рано утром сегодня, 27 декабря в Конаково, напротив здания районной администрации рядом с мостом через реку Донховка.

Колесный бульдозер опустил ковш на припаркованный легковой автомобиль. Об этом пишут в группе в соцсети «Подслушано у медиков. Тверь».

- Транспортное средство получило серьезные повреждения. Пострадавших нет, - уточняют очевидцы.

На месте происшествия работали два экипажа УГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются.