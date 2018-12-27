Мужчина на отечественной легковушке сбил пожилую женщину в Тверской области
Пешеход вышла на дорогу из-за припаркованного грузовика
Медики госпитализировали пострадавшую в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области невнимательный водитель сбил пенсионерку. Авария произошла 26 декабря в 14:20 на улице Большевистская в Ржеве.
38-летний мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ 21124 со стороны улицы Краностроителей. На обочине был припаркован грузовой автомобиль. Водитель легковушки стал его объезжать и не заметил 80-летнюю женщину, которая вышла на дорогу с правой стороны.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что женщину на «скорой» доставили в районную больницу. Медики ее госпитализировали.