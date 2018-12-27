В Твери ищут свидетелей аварии с двумя маршрутками на площади Терешковой

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-27T08:12:11+03:00

Всю имеющуюся информацию необходимо сообщать в Госавтоинспекцию

Изменить размер текста: A A

В Твери региональная Госавтоинспекция ищет свидетелей аварии, которая произошла на площади Терешковой.

Днем 26 декабря на проезжей части столкнулись две маршрутки: автобус Паз (маршрутка 33К) и микроавтобусом Мерседес Спринтер (маршрутка №12). Водители по факту дорожно-транспортного происшествия дают противоречивые показания.

В результате аварии четыре человека получили травм, среди них есть один ребенок.

Имеющуюся информацию (наличие видеозаписей происшествия и иные сведения) можно сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (4822)58-04-00, (4822)58-59-00 или группы розыска: 8 (4822) 66-78-61, 66-78-54.