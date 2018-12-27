В Твери ищут свидетелей аварии с двумя маршрутками на площади Терешковой
Всю имеющуюся информацию необходимо сообщать в Госавтоинспекцию
В аварии пострадал ребенок Фото: Ева Карелина
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В Твери региональная Госавтоинспекция ищет свидетелей аварии, которая произошла на площади Терешковой.
Днем 26 декабря на проезжей части столкнулись две маршрутки: автобус Паз (маршрутка 33К) и микроавтобусом Мерседес Спринтер (маршрутка №12). Водители по факту дорожно-транспортного происшествия дают противоречивые показания.
В результате аварии четыре человека получили травм, среди них есть один ребенок.
Имеющуюся информацию (наличие видеозаписей происшествия и иные сведения) можно сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (4822)58-04-00, (4822)58-59-00 или группы розыска: 8 (4822) 66-78-61, 66-78-54.