После Нового года в Твери пройдет фестиваль восточного танца "Магия Востока"
8 января в Тверском ТЮЗе состоится долгожданное событие: фестиваль
восточного танца "Магия Востока". Красочное восточное шоу пройдет уже в 27-ой раз. Однако многое будет абсолютно новым.
- Что такое "Магия Востока"? Это шикарное шоу для любителей восточного танца, в котором собраны красочные, совершенно новые номера от лучших коллективов Твери и Тверской области. Будут и приглашенные звезды восточного танца! - рассказывает руководитель студии восточных танцев "Анчарэ", организатор фестиваля "Магия востока" Екатерина Зубова.
Из изюминок фестиваля - на мероприятиятии пройдет показ восточной моды. В качестве моделей выступят руководители коллективов.
Начало в 18.00.