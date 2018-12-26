2018-12-26T21:28:05+03:00
Звезды

После Нового года в Твери пройдет фестиваль восточного танца "Магия Востока"

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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Будет жарко! Фото: из архива Екатерины ЗубовойБудет жарко! Фото: из архива Екатерины Зубовой
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8 января в Тверском ТЮЗе состоится долгожданное событие: фестиваль

восточного танца "Магия Востока". Красочное восточное шоу пройдет уже в 27-ой раз. Однако многое будет абсолютно новым.

- Что такое "Магия Востока"? Это шикарное шоу для любителей восточного танца, в котором собраны красочные, совершенно новые номера от лучших коллективов Твери и Тверской области. Будут и приглашенные звезды восточного танца! - рассказывает руководитель студии восточных танцев "Анчарэ", организатор фестиваля "Магия востока" Екатерина Зубова.

Из изюминок фестиваля - на мероприятиятии пройдет показ восточной моды. В качестве моделей выступят руководители коллективов.

Начало в 18.00.

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