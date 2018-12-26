2018-12-26T19:04:50+03:00
Общество

В рамках антинаркотических месячников в Твери было проведено более 100 мероприятий

В городе подвели итог различных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
Виктория ЖУКОВА
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С детьми проводили беседы и классные часыС детьми проводили беседы и классные часыФото: Роман ЗЛОБИН
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В Твери подвели итоги городских мероприятий, в частности проанализировали состояние преступности и правонарушений несовершеннолетних, обсудили эффективность антинаркотических мероприятий, проводимых, в том числе при помощи волонтеров.

За 11 месяцев текущего года в образовательных учреждениях города было проведено более 600 лекций и бесед, свыше 150 тематических уроков. Детям напомнили об ответственности за совершение противоправных деяний.

В администрации Твери рассказали, что также были подведены итоги различных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. В этом году волонтёры провели с детьми День здоровья, День борьбы с курением, День физкультурника, День трезвости, а также был реализован проект по формированию ценностного отношения к здоровью «Путешествие ради жизни».

Кроме того, весной и осенью 2018 году в Твери было проведено два антинаркотических месячника. Участие в мероприятия приняли полицейские, прокуратуры районов, общественные и образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежной политики. Во время проведения месячников организовано более 100 мероприятий, приблизительный охват участников – порядка 100 тысяч человек.

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