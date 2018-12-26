Суд отправил в колонию мужчину, который сжег два автомобиля в Твери

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-26T18:18:41+03:00

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В Твери Центральный районный суд назначил наказание мужчине, который поджог чужие автомобили.

В апреле этого года неустановленный человек (уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство) после ссоры с девушкой попросил подсудимого организовать поджог ее автомобиля. За это организатор обещал заплатить.

Следуя полученным инструкциям, обвиняемый пришел к дому, где хозяйка припарковала свой автомобиль. Он облил задние колеса машины смесью бензина и солярки. После этого бросил под машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Далее поджег кусок ваты и бросил на задние колеса автомобиля.

В результате его действий сгорели две машины: та, которую заказал организатор и соседний автомобиль.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина признал свою вину. Он получил лишения свободы сроком на полтора года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.