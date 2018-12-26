2018-12-26T17:55:27+03:00
Общество

В рейтинге эффективности управления городами Тверь заняла 55 место

Самые большие потери в сравнении с предыдущим рейтингом понесла социально-экономическая сфера
Виктория ТУШКОВА
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В рейтинг вошли все столицы субъектов Федерации и города с населением свыше 300 тысяч человек.В рейтинг вошли все столицы субъектов Федерации и города с населением свыше 300 тысяч человек.Фото: Виктория ЖУКОВА
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В рейтинг, составленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) вошли все столицы субъектов Федерации, а также крупные городские округа с населением более 300 тысяч человек, но не являющиеся региональными центрами. Города федерального значения из аналитики исключили.

Согласно аннотации к исследованию, рейтинг, основанный на синтезе экспертных оценок и статистических данных, анализирует ситуацию в городе по двум блокам: политико-управленческому и социально-экономическому, а также выводит общий балл.

По общему баллу столица Верхневолжья оказалась на 55 строчке рейтинга, включающего 92 города.

Нельзя не отметить, что Тверь специалисты отнесли к группе городов, потерявших наибольшее количество (более тридцати) баллов по социально-экономическому параметру, по сравнению с предыдущим рейтингом.

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