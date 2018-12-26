Стал известен график работы почтовых отделений Тверской области в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 17:29 2018-12-26T17:29:30+03:00

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Отделения Почты России в Тверской области также уходят на праздничные выходные. Правда отдыхать работники региональной почты будут только 1, 2 и 7 января.

В субботу, 29 декабря почтовые отделения работают по графику понедельника, но на час меньше. В воскресение, 30 декабря - по установленному графику работы, а 31 декабря – по графику субботы.

С 3 по 6 января, а также 8 января почта будет работать в обычном режиме.

На сайте «КП»-Тверь» уже доступен график работы и контакты всех служб Твери, которые могут понадобиться во время праздников.