«Тверь Водоканал» впервые устанавливает гидранты «Hawle»

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-26T16:57:22+03:00

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Гидранты изготовлены из устойчивых к коррозии сплавов, в них использованы полностью оцинкованные болты и гайки. Производитель заявляет, что срок службы этого оборудования не менее 50 лет. Именно поэтому эти пожарные гидранты будут установлены по особому перечню адресов в Твери – вблизи социальных объектов и в местах большого скопления людей.

«У нас была возможность тестировать образец в течение года, и мы убедились, что это действительно очень надежное оборудование.Стоимость такого гидранта существенно превышает стоимость оборудования популярных российских марок, но учитывая важность обеспечения пожарной безопасности города и его жителей, мы приобрели партию. Сейчас мы установим 25 гидрантов Хавле, на будущий год планируем закупку еще 25 единиц оборудования аналогичного уровня», - говорит и.о.генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Напомним, на обслуживании ООО «Тверь Водоканал» находится более 2,5 тысяч пожарных гидрантов. Каждый подлежит проверке не менее двух раз в год. По результатам осенней проверки выявлен 91 несправный гидрант, более 60 уже заменено или отремонтировано, в ближайшее время работы будут полностью завершены. Расходы предприятия на сетевое оборудование, включая пожарные гидранты, в 2018 году составят около 5 млн рублей.