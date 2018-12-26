С темнотой на улицах жителям Тверской области пришлось бороться через прокуратуру

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-26T16:53:07+03:00

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В прокуратуру обратились жители Мостовского сельского поселения Оленинского района. Они жаловались на отсутствие уличного освещения в деревнях Меженинка, Никитино, Дубровка, Требески и селе Знаменское. Этот факт был подтверждён прокурорской проверкой.

Недостаточно освещёнными сотрудники прокуратуры признали дороги и дворы жилых зданий, сделав вывод, что ситуация может негативно повлиять на статистику ДТП и спровоцировать рост преступности.

- С целью устранения выявленных нарушений исполняющим обязанности покурора района в Оленинский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования и о возложении обязанности организовать уличное освещение, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

Ведомство держит на контроле результаты рассмотрения документа.