С темнотой на улицах жителям Тверской области пришлось бороться через прокуратуру
В прокуратуру обратились жители Мостовского сельского поселения Оленинского района. Они жаловались на отсутствие уличного освещения в деревнях Меженинка, Никитино, Дубровка, Требески и селе Знаменское. Этот факт был подтверждён прокурорской проверкой.
Недостаточно освещёнными сотрудники прокуратуры признали дороги и дворы жилых зданий, сделав вывод, что ситуация может негативно повлиять на статистику ДТП и спровоцировать рост преступности.
- С целью устранения выявленных нарушений исполняющим обязанности покурора района в Оленинский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования и о возложении обязанности организовать уличное освещение, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.
Ведомство держит на контроле результаты рассмотрения документа.