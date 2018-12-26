2018-12-26T16:46:42+03:00
Общество

В Тверской области торжественно отрыли новую школу

Учебное заведение в Степурино строили около 10 лет
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Новая школа в Степурино Фото: ПТОНовая школа в Степурино Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области прошла торжественная церемония открытия школы в Степурино Старицкого района. В мероприятии принял участие губернатор Игорь Руденя.

Глава региона осмотрел все учебные и медицинские кабинеты, спортивный зал, столовую, музей и библиотеку. В актовом зале для всех гостей дети подготовили концерт.

Новая школа рассчитана на 150 человек, также есть еще места для дошкольной группы. Строить ее начали еще в 2009 году. На сегодняшний день здание укомплектовано новой мебелью и оборудованием, в том числе компьютерами и интерактивными досками для занятий, обеспечено автономной котельной. При строительстве использовались современные энергосберегающие технологии. На территории школы есть спортивные площадки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рамках антинаркотических месячников в Твери было проведено более 100 мероприятий
Суд отправил в колонию мужчину, который сжег два автомобиля в Твери
В рейтинге эффективности управления городами Тверь заняла 55 место
Стал известен график работы почтовых отделений Тверской области в новогодние праздники
«Тверь Водоканал» впервые устанавливает гидранты «Hawle»
С темнотой на улицах жителям Тверской области пришлось бороться через прокуратуру
Легальный перевозчик начнёт работу на маршруте №27 в Твери не позднее конца февраля
Предприниматель из Твери выиграл грант от известной соцсети
21-летний парень в подъезде дома в Тверской области распространяет запрещенное вещество
Выплаты ветеранам ко Дню Победы в Тверской области увеличат в два раза
Две маршрутки столкнулись в Твери
Закрытая школа №5 в Твери вновь загорелась
Новогодний концерт «Песня, спетая сердцем» пройдет в ДК "Пролетарка" Твери
Две женщины обокрали дачный дом в Тверской области на 17 тысяч рублей
Спасатели помогли замершему дальнобойщику из Тверской области
Более 340 млн рублей направят на оплату труда работникам образования Тверской области
Житель Тверской области отправится за решетку за сбыт фальшивых купюр