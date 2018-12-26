В Тверской области торжественно отрыли новую школу

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-26T16:46:42+03:00

Учебное заведение в Степурино строили около 10 лет

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В Тверской области прошла торжественная церемония открытия школы в Степурино Старицкого района. В мероприятии принял участие губернатор Игорь Руденя.

Глава региона осмотрел все учебные и медицинские кабинеты, спортивный зал, столовую, музей и библиотеку. В актовом зале для всех гостей дети подготовили концерт.

Новая школа рассчитана на 150 человек, также есть еще места для дошкольной группы. Строить ее начали еще в 2009 году. На сегодняшний день здание укомплектовано новой мебелью и оборудованием, в том числе компьютерами и интерактивными досками для занятий, обеспечено автономной котельной. При строительстве использовались современные энергосберегающие технологии. На территории школы есть спортивные площадки.