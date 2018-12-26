2018-12-26T16:16:59+03:00
Общество

Легальный перевозчик начнёт работу на маршруте №27 в Твери не позднее конца февраля

В настоящее время под номером 27 на маршруте «Мамулино – Энергоремонт» могут ездить нелегалы
Виктория ТУШКОВА
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Предыдущий перевозчик сам заявил об отзыве свидетельства.Предыдущий перевозчик сам заявил об отзыве свидетельства.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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ООО «Тверьавтотранс», выполнявшее перевозки по городскому маршруту №27 «МамулиноЭнергоремонт», обратилось в городскую администрацию с заявлением об отзыве своего свидетельства на перевозки 24 сенября 2018 года.

По закону перевозчик должен был отработать ещё 90 дней до прекращения свидетельства: официально оно было отозвано 23 декабря. С этого времени маршрут официально не обслуживается.

«КП»-Тверь» сообщили в городской администрации, что конкурсные процедуры на право получения свидетельства об осуществлении перевозок проведены. Новый перевозчик должен выпустить машины на маршрут не позднее 28 февраля 2019 года.

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