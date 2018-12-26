2018-12-26T16:00:28+03:00
Общество

Предприниматель из Твери выиграл грант от известной соцсети

Житель Твери представил на конкурсе свою цветочную мастерскую
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Гранты от 100 до 350 тысяч рублей достались участникам из Коврова, Иваново, Подольска и ТвериГранты от 100 до 350 тысяч рублей достались участникам из Коврова, Иваново, Подольска и ТвериФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 декабря были подведены итоги грантовой программы #яделаюбизнес. Участие в ней приняли предприниматели из городов с населением менее 500 тысяч жителей. Всего было подано более 3 тысяч заявок.

Конкурсанты должны были выполнить различные задания программы. Например, разработать коммуникационную и рекламную стратегии для своего бизнеса.

Победители получили гранты на продвижение своего бизнеса в известной социальной сети ВКонтакте, а также призы от банка-спонсора. Финальное мероприятие с награждением победителей пройдет в Москве в мае следующего года.

Свои выигрыши победители смогут направить на продвижение своего бизнеса в соцсети.

Главный приз - грант на сумму в полмиллиона рублей выиграл интернет-магазин комиксов из Калуги. А гранты от 100 до 350 тысяч рублей достались участникам из Коврова, Иваново, Подольска и Твери. Наш земляк представил на конкурсе свою цветочную мастерскую

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рамках антинаркотических месячников в Твери было проведено более 100 мероприятий
Суд отправил в колонию мужчину, который сжег два автомобиля в Твери
В рейтинге эффективности управления городами Тверь заняла 55 место
Стал известен график работы почтовых отделений Тверской области в новогодние праздники
«Тверь Водоканал» впервые устанавливает гидранты «Hawle»
С темнотой на улицах жителям Тверской области пришлось бороться через прокуратуру
В Тверской области торжественно отрыли новую школу
Легальный перевозчик начнёт работу на маршруте №27 в Твери не позднее конца февраля
21-летний парень в подъезде дома в Тверской области распространяет запрещенное вещество
Выплаты ветеранам ко Дню Победы в Тверской области увеличат в два раза
Две маршрутки столкнулись в Твери
Закрытая школа №5 в Твери вновь загорелась
Новогодний концерт «Песня, спетая сердцем» пройдет в ДК "Пролетарка" Твери
Две женщины обокрали дачный дом в Тверской области на 17 тысяч рублей
Спасатели помогли замершему дальнобойщику из Тверской области
Более 340 млн рублей направят на оплату труда работникам образования Тверской области
Житель Тверской области отправится за решетку за сбыт фальшивых купюр