Предприниматель из Твери выиграл грант от известной соцсети

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-26T16:00:28+03:00

Гранты от 100 до 350 тысяч рублей достались участникам из Коврова, Иваново, Подольска и Твери Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сегодня, 26 декабря были подведены итоги грантовой программы #яделаюбизнес. Участие в ней приняли предприниматели из городов с населением менее 500 тысяч жителей. Всего было подано более 3 тысяч заявок.

Конкурсанты должны были выполнить различные задания программы. Например, разработать коммуникационную и рекламную стратегии для своего бизнеса.

Победители получили гранты на продвижение своего бизнеса в известной социальной сети ВКонтакте, а также призы от банка-спонсора. Финальное мероприятие с награждением победителей пройдет в Москве в мае следующего года.

Свои выигрыши победители смогут направить на продвижение своего бизнеса в соцсети.

Главный приз - грант на сумму в полмиллиона рублей выиграл интернет-магазин комиксов из Калуги. А гранты от 100 до 350 тысяч рублей достались участникам из Коврова, Иваново, Подольска и Твери. Наш земляк представил на конкурсе свою цветочную мастерскую