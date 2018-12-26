21-летний парень в подъезде дома в Тверской области распространяет запрещенное вещество

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-26T15:22:56+03:00

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В Тверской области полицейские получили оперативную информацию о том, что 21-летний парень распространяет запрещенное вещество.

Сотрудники наркоконтроля проверили полученное сообщение. Во время реализации оперативных материалов стражи правопорядка установили и задокументировали факт сбыта в подъезде одного из домов Лихославля. Подозреваемый пытался продать наркотическое средств растительного происхождения массой 6,6 грамма.

- Злоумышленник задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Фигурант водворен в изолятор временного содержания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области