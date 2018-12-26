Выплаты ветеранам ко Дню Победы в Тверской области увеличат в два раза

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-26T14:46:51+03:00

В прошлом году единовременную выплату к Дню Победы в прошлом году получили 3368 инвалидов и участников Великой Отечественной войны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Тверской области планируется увеличить размер единовременных выплат к 9 мая. В этом году ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания регионального правительства 25 декабря.

- Губернатор дал поручение Министерству соцзащиты региона проработать возможность расширения ещё одной меры социальной поддержки — компенсации детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения (гибели) родителей. Этот вид поддержки был установлен в регионе в текущем году, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В прошлом году единовременную выплату к Дню Победы в прошлом году получили 3368 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Средтва также получают бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также жители региона, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».