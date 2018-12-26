2018-12-26T14:09:07+03:00
Происшествия

Две маршрутки столкнулись в Твери

Это уже вторая авария на площади Терешковой за минувшие сутки
Виктория ЖУКОВА
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Две маршрутки не поделили дорогу Фото: Ева КарелинаДве маршрутки не поделили дорогу Фото: Ева Карелина
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В Твери столкнулись две маршрутки. Авария произошла днем 26 декабря на площади Терешковой.

Очевидцы сообщили, что дорогу там не поделили маршрутки №12 и №33к. Микроавтобус въехал в заднюю часть ПАЗика.

По предварительным данным, водитель ПАЗа поворачивал налево со стороны бульвара Цанова. Он не пропустил маршрутку, которая ехала прямо по улице Орджоникидзе. Подробности случившегося устанавливаются.

В аварии есть пострадавшие. На место происшествия приехала «скорая». Известно, что травмы получили пять пассажиров, среди них – девятилетний ребенок. С водителями работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, что это уже вторая авария на площади Терешковой за минувшие сутки. Днем ранее там столкнулась легковушка и «скорая».

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