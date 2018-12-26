Новогодний концерт «Песня, спетая сердцем» пройдет в ДК "Пролетарка"

СЕГОДНЯ 13:55 2018-12-26T13:55:23+03:00

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28 декабря в Малом зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» свой первый Новый Год и первый День рождения отметит «пролетарский» Музыкальный театр «РИТМ», где соберутся истинные Романтики, Искатели, Творцы и Мечтатели. Программа называется - «Песня, спетая сердцем».

Музыкальный театр «РИТМ», наряду с клубом «Надежда», клубом ветеранов «Дружба»,

клубом патриотов «Красная звезда» и Содружеством национальных объединений – уже пятое по счету клубное формирование Дворца, соединившее сердца увлеченных людей. На сей раз их связала любовь к музыке во всем многообразии ее стилей и жанров.

Организаторы проекта, а это режиссер ДК «Пролетарка» Юрий Лукиенко, руководитель направления, Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей народной песни

Любовь Жаркова, тверской музыкант Денис Рукин и другие энтузиасты этого начинания уверены, что универсальность нового творческого объединения - свобода выбора репертуара и жанра, широкий возрастной диапазон участников - от 16-ти и старше,

уютная и теплая обстановка «домашней гостиной» и многое другое.

В праздничном концерте прозвучат такие известные песни как «Заздравная», «Звенит

январская вьюга», «Конфетки - бараночки», «Старый клен», «Обернитесь», «Только раз…» и

другие.

Профессиональные музыканты, певцы и просто любители музыки, театра и литературы -

этот вечер для Вас! Добро пожаловать в «пролетарский» Музыкальный театр!

Начало в 19.00.

Вход свободный для всех желающих!