Две женщины обокрали дачный дом в Тверской области на 17 тысяч рублей
К тверским полицейским обратился 42-летний житель Торопца. Мужчина рассказал, что из его дачного дома в Торопецком районе похитили бытовую технику и личные вещи. Ущерб составил более 17 000 рублей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник действовал не один. Подозреваемые разбили окно и проникли в чужой дом. Сотрудники уголовного розыска составили описание похищенного имущества и опросили соседей. Также на месте были изъяты следы и улики.
По подозрению в краже были задержаны две безработные женщины 27 и 43 лет. В полиции она сознались в содеянном и отдали все похищенное имущество.
В УМВД России сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит до шести лет колонии.