2018-12-26T13:20:22+03:00
Происшествия

Две женщины обокрали дачный дом в Тверской области на 17 тысяч рублей

Им грозит до шести лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Женщины могут попасть в колониюЖенщины могут попасть в колониюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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К тверским полицейским обратился 42-летний житель Торопца. Мужчина рассказал, что из его дачного дома в Торопецком районе похитили бытовую технику и личные вещи. Ущерб составил более 17 000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник действовал не один. Подозреваемые разбили окно и проникли в чужой дом. Сотрудники уголовного розыска составили описание похищенного имущества и опросили соседей. Также на месте были изъяты следы и улики.

По подозрению в краже были задержаны две безработные женщины 27 и 43 лет. В полиции она сознались в содеянном и отдали все похищенное имущество.

В УМВД России сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит до шести лет колонии.

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