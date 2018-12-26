Спасатели помогли замершему дальнобойщику из Тверской области

СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-26T12:42:36+03:00

Специально для помощи водителям ГУ МЧС организовало на трассах региона работу мобильных пунктов обогрева Фото: Василий ХОДАРЕВ

Мужчина ехал по трассе в Тюменской области в лютый мороз

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Дальнобойщик из Тверской области отправился в рабочий рейс. Его путь проходил через Тюменскую область, а там уже четвертые сутки держатся морозы от -30 градусов.

Во вторник утром, 25 декабря, его автомобиль заглох на 284 километре автотрассы Тюмень-Омск. Мужчина замерзал в кабине большегруза.

Специально для помощи водителям ГУ МЧС организовало на трассах региона работу мобильных пунктов обогрева.

- Сотрудники 53-й пожарно-спасательной части обогрели водителя и помогли привести в рабочее состояние его автомобиль «КАМАЗ», отогрев тормозную систему, - рассказали в пресс-службе УМЧС России по Тюменской области.

Только за сутки на трассах Тюменской области помощь понадобилась 23 водителям.