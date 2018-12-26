Спасатели помогли замершему дальнобойщику из Тверской области
Дальнобойщик из Тверской области отправился в рабочий рейс. Его путь проходил через Тюменскую область, а там уже четвертые сутки держатся морозы от -30 градусов.
Во вторник утром, 25 декабря, его автомобиль заглох на 284 километре автотрассы Тюмень-Омск. Мужчина замерзал в кабине большегруза.
Специально для помощи водителям ГУ МЧС организовало на трассах региона работу мобильных пунктов обогрева.
- Сотрудники 53-й пожарно-спасательной части обогрели водителя и помогли привести в рабочее состояние его автомобиль «КАМАЗ», отогрев тормозную систему, - рассказали в пресс-службе УМЧС России по Тюменской области.
Только за сутки на трассах Тюменской области помощь понадобилась 23 водителям.