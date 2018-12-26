2018-12-26T11:26:35+03:00
Звезды

Первая литературная Премия имени Натальи Серовой стартовала в Твери

Организаторы приглашают авторов
Ирина ТАРАСОВА
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Наталья Серова (слева), основатель фонда "Отчий дом", была известна в Твери как меценат и поддерживала значимые проекты в области культуры. Фото: Фонд "Отчий дом"Наталья Серова (слева), основатель фонда "Отчий дом", была известна в Твери как меценат и поддерживала значимые проекты в области культуры. Фото: Фонд "Отчий дом"
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26 декабря стартовала первая Тверская литературная Премия имени Натальи Серовой.

Организаторы, фонд развития культуры "Отчий дом" и компания "Новоторжская ярмарка", напоминают, что на соискание Премии ждут:

· произведения, изданные в течение 2018 года в виде книг и опубликованные в газетах и журналах, а также рукописи в жанрах: проза, поэзия, драматургия;

· авторов, проживающих или проживавших на территории Тверской области, а также авторов других регионов с произведениями, соответствующими правилам Преми;

· произведения, действие которых явным образом происходит в Твери или городах Тверской области, или тесно связанных с историей, культурой или известными личностями Тверского региона.

Для номинации на Тверскую литературную премию Натальи Серовой необходимо предоставить:

- номинируемое произведение

- биографическую справку

- краткую аннотацию произведения

Все материалы направляются на электронный адрес Фонда «Отчий дом» od_fond@mail.ru с пометкой «на премию имени Натальи Серовой».

Лучшего автора объявят в день памяти натальи Серовой 16 июля 2019 года.

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