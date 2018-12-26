Первая литературная Премия имени Натальи Серовой стартовала в Твери
26 декабря стартовала первая Тверская литературная Премия имени Натальи Серовой.
Организаторы, фонд развития культуры "Отчий дом" и компания "Новоторжская ярмарка", напоминают, что на соискание Премии ждут:
· произведения, изданные в течение 2018 года в виде книг и опубликованные в газетах и журналах, а также рукописи в жанрах: проза, поэзия, драматургия;
· авторов, проживающих или проживавших на территории Тверской области, а также авторов других регионов с произведениями, соответствующими правилам Преми;
· произведения, действие которых явным образом происходит в Твери или городах Тверской области, или тесно связанных с историей, культурой или известными личностями Тверского региона.
Для номинации на Тверскую литературную премию Натальи Серовой необходимо предоставить:
- номинируемое произведение
- биографическую справку
- краткую аннотацию произведения
Все материалы направляются на электронный адрес Фонда «Отчий дом» od_fond@mail.ru с пометкой «на премию имени Натальи Серовой».
Лучшего автора объявят в день памяти натальи Серовой 16 июля 2019 года.