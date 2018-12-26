Более 340 млн рублей направят на оплату труда работникам образования Тверской области

СЕГОДНЯ 12:21 2018-12-26T12:21:15+03:00

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В Тверской области направят более 342 млн рублей на обеспечение заработной платы работникам сферы образования. Необходимые изменения внесли в отраслевую госпрограмму региона во время заседания областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Выделенные средства пойдут на зарплату педагогам детских садов, школ, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. А также на обеспечение заработной платы до уровня МРОТ сотрудникам образовательных учреждений.

Средства также были распределены на заседании правительства. Например,на повышение зарплаты педагогам допобразования выделено более 37,6 млн рублей. А ранее муниципалитетам было направлено на эти цели еще порядка 113,9 млн рублей.

Свыше 65,6 млн рублей субвенций распределено для обеспечения 100% соотношения уровня зарплаты педагогов дошкольного образования к плановому значению. Еще 300 тысяч рублей дополнительно направлено шести школам-интернатам, в которых воспитываются около 500 тысяч детей, на приобретение учебников и проведение ремонтных работ.