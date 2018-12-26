Житель Тверской области отправится за решетку за сбыт фальшивых купюр

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-26T11:37:48+03:00

Гражданин через Интернет купил фальшивки номиналом в пять тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина в Интернете купил более 20 поддельных банкнот

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В Тверской области суд признал мужчину виновным по уголовному дело о хранении и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.

Следствие установило, что в августе прошлого года гражданин через Интернет купил фальшивую 21 купюру номиналом в пять тысяч рублей.

Поддельными деньгами он расплачивался в салоне сотовой связи Лихославля, а позже в продуктовом магазине в поселке Калашниково Лихославльского района.

В областной прокуратуре сообщили, что с учетом мнения государственного обвинителя при назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого.

В результате мужчина получил лишение свободы на два года и семь месяцев. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.