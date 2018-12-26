Житель Тверской области отправится за решетку за сбыт фальшивых купюр
В Тверской области суд признал мужчину виновным по уголовному дело о хранении и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ.
Следствие установило, что в августе прошлого года гражданин через Интернет купил фальшивую 21 купюру номиналом в пять тысяч рублей.
Поддельными деньгами он расплачивался в салоне сотовой связи Лихославля, а позже в продуктовом магазине в поселке Калашниково Лихославльского района.
В областной прокуратуре сообщили, что с учетом мнения государственного обвинителя при назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого.
В результате мужчина получил лишение свободы на два года и семь месяцев. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.