Два новых индустриальных парка хотят открыть в Тверской области
В Тверской области планируется создать два новых государственных индустриальных парка. Объекты появятся уже в следующем году. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя 25 декабря на пресс-конференции по итогам 2018 года.
Индустриальные парки будут расположены в Боровлёво и в Эммауссе. На их открытие Тверская область рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Участки будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. В свою очередь регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. Для парков будет разработана и реализована стратегия маркетингового продвижения.
Напомним, что настоящее время на территории Верхневолжья работают шесть индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе.