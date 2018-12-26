Два новых индустриальных парка хотят открыть в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-26T11:05:08+03:00

На их открытие регион может получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

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В Тверской области планируется создать два новых государственных индустриальных парка. Объекты появятся уже в следующем году. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя 25 декабря на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Индустриальные парки будут расположены в Боровлёво и в Эммауссе. На их открытие Тверская область рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Участки будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. В свою очередь регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. Для парков будет разработана и реализована стратегия маркетингового продвижения.

Напомним, что настоящее время на территории Верхневолжья работают шесть индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе.