2018-12-26T11:05:08+03:00
Общество

Два новых индустриальных парка хотят открыть в Тверской области

На их открытие регион может получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Игорь Руденя посоветовал поддерживать близких Фото: Пресс-служба ПТОИгорь Руденя посоветовал поддерживать близких Фото: Пресс-служба ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области планируется создать два новых государственных индустриальных парка. Объекты появятся уже в следующем году. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя 25 декабря на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Индустриальные парки будут расположены в Боровлёво и в Эммауссе. На их открытие Тверская область рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Участки будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. В свою очередь регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. Для парков будет разработана и реализована стратегия маркетингового продвижения.

Напомним, что настоящее время на территории Верхневолжья работают шесть индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две маршрутки столкнулись в Твери
Закрытая школа №5 в Твери вновь загорелась
Новогодний концерт «Песня, спетая сердцем» пройдет в ДК "Пролетарка"
Две женщины обокрали дачный дом в Тверской области на 17 тысяч рублей
Спасатели помогли замершему дальнобойщику из Тверской области
Более 340 млн рублей направят на оплату труда работникам образования Тверской области
Житель Тверской области отправится за решетку за сбыт фальшивых купюр
Первая литературная Премия имени Натальи Серовой стартовала в Твери
Новогодняя лыжная гонка пройдет в Твери
В Твери 11-летний пассажир машрутки получил травмы в ДТП
28-летний мужчина разгромил кафе и избил посетителей в Тверской области
В Твери невнимательная автомобилистка сбила женщину-пешехода
Пожилой житель Твери попал под автомобиль находясь на тротуаре
Легковушка врезалась в столб в Твери
Тепло и горячую воду отключат в Пролетарском районе Твери
В ФАС отказались закрывать дело о завышении стоимости ТВ-приставок в Тверской области
Жителям Твери разрешили пускать фейерверки только на четырех площадках
В Городском саду жители Твери будут мастерить кормушки для птиц
Жителей Твери приглашают на массовые катания в СК Юбилейный
Безработный мужчина обокрал дачный дом в Тверской области
Стал известен график работы транспорта Твери в новогодние выходные
Роспотребнадзор не советует покупать фейерверки с рук в Тверской области
Тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей планируют снизить в Тверской области
Сказочные герои поздравили с Новым годом маленьких воспитанников тверского областного социально-реабилитационного центра
Полицейские Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости"
"Ласточка" насмерть сбила женщину в Твери