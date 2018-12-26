Новогодняя лыжная гонка пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-26T10:46:01+03:00

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В Твери пройдет новогодняя лыжная гонка. Принять участие в ней смогут и профессиональные спортсмены, и любители. Основное ограничение по возрасту – не моложе 2008 года рождения.

Проходить состязание будет 28 декабря в Ландшафтном парке Тьмака. Торжественное открытие запланировано на 14:30, а первый старт состоится в 15:00.

В настоящий момент на территории зона отдыха уже прокладывают трассы с помощью снегохода «Буран». По словам специалистов, погода в этом году не подвела, снежное полотно отвечает всем требованиям.

Дистанция составит 1 км – для самых юных участников и 2,5 км для более опытных. Форма соревнований – массовый старт.

Кроме того, запланирована и развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Организаторами мероприятия стали администрация города и спортивная школа «Тверь».