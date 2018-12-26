В Твери 11-летний пассажир машрутки получил травмы в ДТП

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-26T10:34:24+03:00

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Во вторник, 25 декабря, в Твери на улице Горького в районе дома №102, произошла авария, в которой различные травмы получил 11-летний мальчик. Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда на часах было около 14:30.

Полицейские выяснили, что 39-летняя обладательница "Hyundai Solaris" столкнулась в автобусом "ПАЗ", за рулем которого находился 50-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в связи с противоречивыми показаниями участников аварии, материал ДТП был направлен на административное расследование. Со слов свидетеля ДТП в салоне автобуса упал 11-летний мальчик, который позднее обратился с полученными травмами в больницу.