2018-12-26T10:11:57+03:00
Происшествия

28-летний мужчина разгромил кафе и избил посетителей в Тверской области

За это он получил условный срок
Виктория ЖУКОВА
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Пьяный мужчина стал дебоширить в кафеПьяный мужчина стал дебоширить в кафеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области прокуратура Максатихинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины.

Во время судебного заседания было установлено, что в ночь на 18 марта текущего года молодой человек выпивал в кафе в Максатихе. Он стал бросать стулья с металлическими ножками в других посетителей. Целился дебошир в мужчину, который стоял у барной стойки, но промахнулся. Тогда он несколько раз ударил своего противника кулаками.

После этого свою агрессию злоумышленник направил на другого посетителя, его он также избил кулаками и ногами. После этого вновь стал кидаться стульями и даже взял деревянную скамейку.

- Далее, продолжая свои хулиганские действия, он разбил стеклянную бутылку, обхватил и сдавил шею мужчины, удерживая таким образом потерпевшего, высказал в его адрес угрозу убийством, направляя при этом в сторону шеи острые края осколка бутылки, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Наказание мужчине назначил Максатихинский районным судом. Хулигана признали виновным и назначили ему четыре года условного лишения свободы.

Приговор еще в законную силу не вступил.

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