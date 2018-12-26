В Твери невнимательная автомобилистка сбила женщину-пешехода

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-26T09:54:05+03:00

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Во вторник, 25 декабря, в Твери на улице Дачной в районе дома №72, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 55-летняя женщина. Авария случилась, когда на часах было около 17:40.

Сотрудники полиции выяснили, что 54-летняя обладательница "Volkswagen Polo" двигаясь задним по двору жилого дома сбила 55-летнюю женщину-пешехода, которая находилась позади транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по тверской области, потерпевшую медики осмотрели на месте ДТП. От госпитализации женщина отказалась.