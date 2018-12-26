Пожилой житель Твери попал под автомобиль находясь на тротуаре

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-26T09:41:32+03:00

В момент аварии потерпевший стоял на тротуаре Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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Во вторник, 25 декабря, в Твери на Волоколамском проспекте в районе дома №12, произошла авария, в которой тяжелые увечья получил 72-летний мужчина. Дорожно-транспортное-происшествие случилось, когда на часах около 11:20.

Полицейские выяснили, что 25-летний водитель "Renault" врезался в "Geely", за рулем которого находился 56-летний мужчина. После столкновения детище китайского автопрома вылетело на тротуар, где находился 72-летний мужчина. В результате потерпевший попал с тяжелыми травмами в больницу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в связи с противоречивыми показаниями участников аварии, материал ДТП направлен на административное расследование.