Легковушка врезалась в столб в Твери

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-26T09:28:05+03:00

Автомобиль врезался в столб Фото: vk/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Екатерина Романцева

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В Твери отечественная легковушка влетела в столб. Авария произошла вечером вчера, 25 декабря на проспекте Ленина.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что трезвый водитель автомобиля ВАЗ съехал с проезжей части на правую обочину. Там он протаранил столб, который находится возле дома № 26а.

К месту происшествия оперативно приехала бригада врачей. Травмы получил водитель легковушки. Его жизни полученные повреждения не угрожают.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.