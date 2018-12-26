Легковушка врезалась в столб в Твери
Водитель неудачно припарковался на обочине
Автомобиль врезался в столб Фото: vk/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Екатерина Романцева
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В Твери отечественная легковушка влетела в столб. Авария произошла вечером вчера, 25 декабря на проспекте Ленина.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что трезвый водитель автомобиля ВАЗ съехал с проезжей части на правую обочину. Там он протаранил столб, который находится возле дома № 26а.
К месту происшествия оперативно приехала бригада врачей. Травмы получил водитель легковушки. Его жизни полученные повреждения не угрожают.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.