Тепло и горячую воду отключат в Пролетарском районе Твери

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-26T09:05:06+03:00

Пока идет ремонт в ряде жилых домов не будет тепла Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Твери обнаружили очередной дефект на участке трубопровода. На этот раз ремонта требует часть сети на улице Маршала Конева.

Поэтому во избежание возникновения более серьёзных повреждений, 26 декабря в 09:00 коммунальщики приступят к устранению неполадок. Копать планируют в районе дома № 25а по улице Маршала Конева, при этом ресурсоснабжающая компания заранее выполнила все необходимые для ремонта подготовительные работы.

Пока идет ремонт в ряде жилых домов по проспекту Ленина, улицам Академической и Маршала Конева будет временно отключено отопление и горячая вода. Об этом сообщили в администрации Твери.

Напомним, ранее ремонтные работы шли на двух участках трубопровода в Заволжском районе.