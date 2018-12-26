2018-12-26T09:05:06+03:00
Общество

Тепло и горячую воду отключат в Пролетарском районе Твери

В городе продолжаются ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Пока идет ремонт в ряде жилых домов не будет теплаПока идет ремонт в ряде жилых домов не будет теплаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Твери обнаружили очередной дефект на участке трубопровода. На этот раз ремонта требует часть сети на улице Маршала Конева.

Поэтому во избежание возникновения более серьёзных повреждений, 26 декабря в 09:00 коммунальщики приступят к устранению неполадок. Копать планируют в районе дома № 25а по улице Маршала Конева, при этом ресурсоснабжающая компания заранее выполнила все необходимые для ремонта подготовительные работы.

Пока идет ремонт в ряде жилых домов по проспекту Ленина, улицам Академической и Маршала Конева будет временно отключено отопление и горячая вода. Об этом сообщили в администрации Твери.

Напомним, ранее ремонтные работы шли на двух участках трубопровода в Заволжском районе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две маршрутки столкнулись в Твери
Закрытая школа №5 в Твери вновь загорелась
Новогодний концерт «Песня, спетая сердцем» пройдет в ДК "Пролетарка"
Две женщины обокрали дачный дом в Тверской области на 17 тысяч рублей
Спасатели помогли замершему дальнобойщику из Тверской области
Более 340 млн рублей направят на оплату труда работникам образования Тверской области
Житель Тверской области отправится за решетку за сбыт фальшивых купюр
Первая литературная Премия имени Натальи Серовой стартовала в Твери
Два новых индустриальных парка хотят открыть в Тверской области
Новогодняя лыжная гонка пройдет в Твери
В Твери 11-летний пассажир машрутки получил травмы в ДТП
28-летний мужчина разгромил кафе и избил посетителей в Тверской области
В Твери невнимательная автомобилистка сбила женщину-пешехода
Пожилой житель Твери попал под автомобиль находясь на тротуаре
Легковушка врезалась в столб в Твери
В ФАС отказались закрывать дело о завышении стоимости ТВ-приставок в Тверской области
Жителям Твери разрешили пускать фейерверки только на четырех площадках
В Городском саду жители Твери будут мастерить кормушки для птиц
Жителей Твери приглашают на массовые катания в СК Юбилейный
Безработный мужчина обокрал дачный дом в Тверской области
Стал известен график работы транспорта Твери в новогодние выходные
Роспотребнадзор не советует покупать фейерверки с рук в Тверской области
Тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей планируют снизить в Тверской области
Сказочные герои поздравили с Новым годом маленьких воспитанников тверского областного социально-реабилитационного центра
Полицейские Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости"
"Ласточка" насмерть сбила женщину в Твери