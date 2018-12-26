В ФАС отказались закрывать дело о завышении стоимости ТВ-приставок в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-26T08:40:42+03:00

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Федеральная антимонопольная служба не намерена закрывать дело о монопольном завышении цен на ТВ-приставки в Тверской области. При этом ранее Ассоциация компаний розничной торговли обратилась в ведомство с просьбой прекратить данное расследование.

Однако сотрудники ФАС продолжат расследование, ведь необоснованное повышение цен на социально ориентированных рынках недопустимо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, тверские антимонопольщики зафиксировали незаконное повышение стоимости ТВ-приставок в магазинах четырех ретейлеров: «Эльдорадо», «Юлмарт», DNS и «М.видео». Цены на актуальный для жителей региона товар поднялись на 30% - 100% . Объективных причин для подобного роста у магазинов на данный момент не было.

Также в ведомстве отметили, что законодательством не предусмотрена процедура отзыва приказа о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.