Жителям Твери разрешили пускать фейерверки только на четырех площадках

СЕГОДНЯ 08:05 2018-12-26T08:05:06+03:00

С каждым годом жители все меньше запускают фейерверков Фото: Татьяна Коркина

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Накануне праздничных выходных в администрации Твери состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основным вопрос на нем стало обеспечение безопасности населения во время январских каникул.

Все городские площадки, где проходят массовые мероприятия, тщательно проверяют на соответствие требованиям антитеррористической и пожарной безопасности.

В администрации Твери напомнили, что применение бытовой пиротехники 1-3 классов создает угрозу использования воздушного пространства авиацией и запрещено законодательно в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность.

В связи с этим запрещено запускать салюты на площади Терешковой, улице Строителей и площадке возле театра Кукол.

В Твери выделено четыре территории (по одной в каждом районе), на которых жителям официально разрешили запуск пиротехники. К ним относится площадь у Цирка, набережная Афанасия Никитина (у памятника), площадь Велико Тырново (перед ДЦ «Мир») и на улице Громова у детской площадки напротив дома № 3.

Все места, где продается пиротехника, будут проверять полицейские. А в целях обеспечения безопасности населения с 25 декабря по 9 января 2019 года в Твери для сотрудников спецслужб вводится режим «Повышенной готовности».