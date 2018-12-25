2018-12-25T21:01:15+03:00
Общество

В Городском саду жители Твери будут мастерить кормушки для птиц

Приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
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29 декабря в Городском саду Твери пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц.

- Сейчас очень непростая пора для птиц. Им сложно выжить: на дворе холодно, кругом снег, а водоемы покрыты коркой льда. Самое время подкормить и обогреть пернатых друзей! Наш мастер-класс призван привить подрастающему поколению чувство ответственности и заботы о слабых созданиях! Ведь это так просто - поделиться добротой! - приглашают организаторы.

После изготовления кормушек их предлагают развесить в горсаду.

Начало в 14.00.

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