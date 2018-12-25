Жителей Твери приглашают на массовые катания в СК Юбилейный
Следите за расписанием!
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В Твери открывают катки, однако они зависят от того, какая стоит погода. Поэтому в Твери продолжают работать и катки крытые, где можно покататься большой дружной компанией, не взирая на погоду.
Накануне Норвого года, с 26 по 30 декабря, жителей Твери приглашают на Массовые катания в СК Юбилейный.
Приглашают всех желающих. Следите за расписанием.
Стоимость услуг:
массовое катание для взрослых - 150 рублей;
массовое катание для детей - 80 рублей;
прокат коньков для взрослых и детей - 60 рублей.
Залог за прокат 1 пары коньков – 2 000 рублей или документ, удостоверяющий личность.