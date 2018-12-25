25 Дек. 20:57 2018-12-25T20:57:43+03:00

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В Твери открывают катки, однако они зависят от того, какая стоит погода. Поэтому в Твери продолжают работать и катки крытые, где можно покататься большой дружной компанией, не взирая на погоду.

Накануне Норвого года, с 26 по 30 декабря, жителей Твери приглашают на Массовые катания в СК Юбилейный.

Приглашают всех желающих. Следите за расписанием.

Стоимость услуг:

массовое катание для взрослых - 150 рублей;

массовое катание для детей - 80 рублей;

прокат коньков для взрослых и детей - 60 рублей.

Залог за прокат 1 пары коньков – 2 000 рублей или документ, удостоверяющий личность.