Роспотребнадзор не советует покупать фейерверки с рук в Тверской области
Пиротехнику можно приобретать лишь в стационарных торговых точках, где соблюдаются условия хранения такого товара , а качество фейерверков документально подтверждено:
- На каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. При покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар, - советует региональное Управление Роспотребнадзора.
Пиротехнику нельзя давать детям — напоминает ведомство. Хранят фейерверки в сухом помещении вдали от источников тепла. При использовании новогодних хлопушек, салютов и петард необходимо строго следовать инструкции (подробности читайте ЗДЕСЬ).