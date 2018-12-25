Роспотребнадзор не советует покупать фейерверки с рук в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-25T18:21:15+03:00

В региональном управлении ведомства предупреждают, что такая продукция небезопасна

Изменить размер текста: A A

Пиротехнику можно приобретать лишь в стационарных торговых точках, где соблюдаются условия хранения такого товара , а качество фейерверков документально подтверждено:

- На каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. При покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар, - советует региональное Управление Роспотребнадзора.

Пиротехнику нельзя давать детям — напоминает ведомство. Хранят фейерверки в сухом помещении вдали от источников тепла. При использовании новогодних хлопушек, салютов и петард необходимо строго следовать инструкции (подробности читайте ЗДЕСЬ).