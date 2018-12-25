Безработный мужчина обокрал дачный дом в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:02 2018-12-25T19:02:53+03:00

Полицейские проверяют, причастен ли мужчина к другим кражам Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Тверской области ограбили дачу 57-летней жительницы Мурманска. Из дома в Бологовском районе похитили бытовую технику и бензоэлектроинструменты на 40 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Стражи правопорядка установили, что злоумышленник взломал замок на входной двери дома. Также был проведен подворовый обход с целью опроса возможных очевидцев произошедшего, а эксперты на месте изъяты следы и улики.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался безработный 32-летний житель Бологовского района, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет колонии.