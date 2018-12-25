2018-12-25T18:20:27+03:00
Общество

Стал известен график работы транспорта Твери в новогодние выходные

Автобусы и троллейбусы будут ходить и 31 декабря, и 1 января
Виктория ЖУКОВА
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В первый день нового года в Твери транспорт начнет работать с 07:00В первый день нового года в Твери транспорт начнет работать с 07:00Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Муниципальный транспорт Твери в новогодние праздники будет работать по графику выходного дня. Так, 31 декабря на линию выйдут 52 автобуса и 35 троллейбусов. Водители будут работать допоздна - последним, в 23:59 с улиц уйдет автобус № 33.

В первый день нового года в Твери транспорт начнет работать с 07:00. На улицы города будет 40 единиц транспорта. Уже 2 января жителей будет возить 60 единиц муниципального транспорта. Автобусы и троллейбусы будут ездить по графику выходного дня.

С 3 по 8 января транспорт будет работать по графику выходного дня. Количество подвижного состава, который выйдет на улицы, будет определено по расписанию.

В администрации Твери сообщили, что маршрутки будут ходить 31 декабря до 23:00. 1 и 2 января выйдут на линию в 06:00.

Кроме того, в первые дни нового года на всех маршрутах будет дежурить специальные машины. После 10:00 количество маршруток на улицах по мере роста пассажиропотока станет больше. После 3 января функционирование коммерческого общественного транспорта перейдет в обычный график.

Ранее в "КП"-Тверь" был опубликован график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные.

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