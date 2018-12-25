Тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей планируют снизить в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-25T17:40:25+03:00

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Во время итоговой пресс-конференции, на которую 25 декабря приехало больше 100 журналистов, губернатор Тверской области Игорь Руденя затронул тему ЖКХ и тарифов на энергоресурсы.

Глава региона сказал, что в ближайшие четыре года в модернизацию сетей и ТЭЦ региона планируют вложить 4 млрд рублей. Также правительство Тверской области планирует снизить тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей.

-Мы вернемся на уровень тарифов ниже 8 рублей. Мы понимаем, что кто-то в каком-то смысле может назвать нас популистами, сказать, что в наше время никто тарифов не снижает. Но проанализировав вместе с энергетиками структуру тарифов, мы поняли, что у нас есть частные сети и частный сбыт, а также крупные компании и подразделения, которые не желают оптимизировать затраты и бороться с хищениями. Поэтому приводя все в нормативное состояние, когда уровень потерь не более 10%, мы должны прийти к эталонной модели расходования средств на систему управления, объем денежных масс, которые будут собираться с потребителей, будет поменьше, - уточнил губернатор журналистам.