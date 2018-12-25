2018-12-25T17:38:59+03:00
Дом. Семья

Сказочные герои поздравили с Новым годом маленьких воспитанников тверского областного социально-реабилитационного центра

Транспортная полиция Твери присоединилась к ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Виктория ТУШКОВА
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Дед Мороз подарил каждому ребёнку сладкий подарок.Дед Мороз подарил каждому ребёнку сладкий подарок.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники и члены общественного совета Линейного отдела МВД России на станции Тверь, нарядившись в костюмы сказочных героев, поздравили с праздником воспитанников тверского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Праздник начался с мастер-класса по изготовлению «Ёлки желаний - 2019». Самым маленьким участникам конструировать ёлочку помогали Дед Мороз и Снегурочка. Позже в сопровождении зимнего волшебника и его внучки все отправились водить хороводы, петь песни и читать стихи.

- В завершении мероприятия Дед Мороз и Снегурочка подарили каждому ребёнку сладкие подарки, пожелав детишкам здоровья, успехов в учёбе, всегда хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в новом году, - сообщает пресс-служба Линейного отдела МВД России на станции Тверь.

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