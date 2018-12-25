Сказочные герои поздравили с Новым годом маленьких воспитанников тверского областного социально-реабилитационного центра
Сотрудники и члены общественного совета Линейного отдела МВД России на станции Тверь, нарядившись в костюмы сказочных героев, поздравили с праздником воспитанников тверского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Праздник начался с мастер-класса по изготовлению «Ёлки желаний - 2019». Самым маленьким участникам конструировать ёлочку помогали Дед Мороз и Снегурочка. Позже в сопровождении зимнего волшебника и его внучки все отправились водить хороводы, петь песни и читать стихи.
- В завершении мероприятия Дед Мороз и Снегурочка подарили каждому ребёнку сладкие подарки, пожелав детишкам здоровья, успехов в учёбе, всегда хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в новом году, - сообщает пресс-служба Линейного отдела МВД России на станции Тверь.