2018-12-25T17:13:55+03:00
Общество

Полицейские Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости"

Водители продолжают нарушать ПДД
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские подвели итоги "Контроля трезвости"Полицейские подвели итоги "Контроля трезвости"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В течение трех дней полицейские задержали на дорогах Тверской области 42 водителей в состоянии опьянения, а 18 из них были остановлены в областной столице. Таковы итоги "Контроля трезвости", который проходил на территории региона с 21 по 23 декабря.

Силовики напоминают о том, что за повторное управление автомобилем в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Нарушитель может отправиться в тюрьму на срок до двух лет.

Если вы заметили водителя, который подозрительно ведет себя на дороге, немедленно сообщайте об этом по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (Нужно назвать марку автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

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