2018-12-25T17:07:57+03:00
Происшествия

"Ласточка" насмерть сбила женщину в Твери

На месте работают сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Тверь
Виктория ТУШКОВА
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«Ласточка» сбила жительницу Москвы 1975 года рождения.«Ласточка» сбила жительницу Москвы 1975 года рождения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 25 декабря, в 15:20 на 486-м километре Октябрьской железной дороги (в районе Бурашевского путепровода) женщина попала под электропоезд "Ласточка" - сообщили "КП"-Тверь" в Линейном отделе МВД России на станции Тверь.

«Ласточка» сбила жительницу Москвы 1975 года рождения, которая переходила пути в неположенном месте. Несмотря на то, что водитель поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, избежать столкновения, в результате которого женщина получила смертельные травмы, не удалось.

В связи с печальным происшествием электричка была задержана на 10 минут.

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