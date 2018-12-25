"Ласточка" насмерть сбила женщину в Твери
На месте работают сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Тверь
«Ласточка» сбила жительницу Москвы 1975 года рождения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 25 декабря, в 15:20 на 486-м километре Октябрьской железной дороги (в районе Бурашевского путепровода) женщина попала под электропоезд "Ласточка" - сообщили "КП"-Тверь" в Линейном отделе МВД России на станции Тверь.
«Ласточка» сбила жительницу Москвы 1975 года рождения, которая переходила пути в неположенном месте. Несмотря на то, что водитель поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, избежать столкновения, в результате которого женщина получила смертельные травмы, не удалось.
В связи с печальным происшествием электричка была задержана на 10 минут.