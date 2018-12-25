Игорь Руденя: предпосылок для ликвидации трамвайного движения в Твери нет

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-25T17:02:29+03:00

Об этом губернатор сообщил журналистам

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В Твери 25 декабря губернатор Игорь Руденя проводит пресс-конференцию по итогам 2018 года.

На вопрос о закрытии трамвайного движения глава региона ответил довольно оптимистично. Он сообщил, что все трамвайные пути поставили на кадастровый учёт. Это сделано чтобы сберечь имеющиеся рельсы.

По мнению главы региона трамвай в Твери важно не просто сохранить, а сделать его аналогом московского метро.

В настоящий момент идут переговоры с Тверским вагоностроительным заводом, решается вопрос об участии специалистов предприятия в перекладке рельсов и шпал. Вопрос финансирования по этому проекту прорабатывается.

-Трамвай - перспективный транспорт. Сегодня предпосылок для его ликвидации нет, -подытожил губернатор Игорь Руденя.