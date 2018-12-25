Осужден мужчина, который вербовал жителей Тверской области в террористы

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-25T16:33:11+03:00

В ноябре суд назначил Куджаеву наказание в виде лишения свободы на шесть лет Фото: Анна КОЛПАКОВА

Он получил шесть лет колонии общего режима

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25 декабря Верховный суд РФ подтвердил законность обвинительного приговора в отношении уроженца Центральной Азии 36-летнего Маджидина Куджаева, который вербовал жителей Тверской области для участия в боевых действиях на стороне запрещенных террористических организаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось на территории Республики Афганистан. В марте текущего года во взаимодействии с Интерполом из Кабула его доставили в страну для проведения необходимых следственных мероприятий.

В ноябре суд назначил Куджаеву наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Защита пыталась оспорить приговор, но Верховный суд РФ оставил наказание без изменений.