Власти Тверской области оставят мусор под своим контролем
25 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с журналистами на пресс-конференции.
Глава региона ответил на вопросы журналистов про Спасо-Преображенский собор, про тоннель в Чуприяновке и даже про Западный мост.
Также губернатор прокомментировал ситуацию с утилизацией мусора в регионе. Он сообщил, что уже было пройдено несколько этапов приватизации энергоактивов и ЖКХ. В настоящий момент прорабатывается вопрос передачи в собственность области площадок для складирования мусора.
Сейчас мусор свозится на промежуточные площадки, потом оттуда его вывозят на полигон. На полигоне мусор должен проходить не переработку, а сортировку. Таких площадок у нас три - в Твери, Торжке и в Удомле. Остальные принадлежат коммерсантам.
Глава региона рассказал, что с коммерсантами на два года планируют заключать контракты, чтобы не разорить предприятия. Позже площадки перейдут в областную собственность. В результате вывоз и утилизацию мусора будет контролировать регион. За счет этого стоимость тарифа не будет расти.