Власти Тверской области оставят мусор под своим контролем

СЕГОДНЯ 16:23 2018-12-25T16:26:24+03:00

С коммерсантами в ближайшие два года будут заключать контракты

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25 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с журналистами на пресс-конференции.

Глава региона ответил на вопросы журналистов про Спасо-Преображенский собор, про тоннель в Чуприяновке и даже про Западный мост.

Также губернатор прокомментировал ситуацию с утилизацией мусора в регионе. Он сообщил, что уже было пройдено несколько этапов приватизации энергоактивов и ЖКХ. В настоящий момент прорабатывается вопрос передачи в собственность области площадок для складирования мусора.

Сейчас мусор свозится на промежуточные площадки, потом оттуда его вывозят на полигон. На полигоне мусор должен проходить не переработку, а сортировку. Таких площадок у нас три - в Твери, Торжке и в Удомле. Остальные принадлежат коммерсантам.

Глава региона рассказал, что с коммерсантами на два года планируют заключать контракты, чтобы не разорить предприятия. Позже площадки перейдут в областную собственность. В результате вывоз и утилизацию мусора будет контролировать регион. За счет этого стоимость тарифа не будет расти.