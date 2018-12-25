Подземный тоннель в Чуприяновке Тверской области откроется в конце первого квартала следующего года

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-25T15:55:46+03:00

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Подземный тоннель в Чуприяновке Тверской области начнет работать в конце первого квартала следующего года. Об этом журналистам на пресс-конференции 25 декабря сообщил губернатор Игорь Руденя.

Также глава региона отметил, что проект тоннеля был практически завершен. Остальные ремонтные работы за свой счет должна выполнить компания РЖД.

Напомним, что тоннель должны были открыть в июне этого года. Однако на дорогу стала проступать вода, поэтому работы на участке продолжаются до сих пор, а местным автомобилистам приходится стоять в жутких пробках.

Еще один вопрос представителя СМИ затронул тему строительства Западного моста. Губернатор ответил, что пришлось делать дополнительную экспертизу. К вопросу финансирования и реализации проекта в регионе вернутся уже в следующем году.