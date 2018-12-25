2018-12-25T15:40:29+03:00
Политика

Спасо-Преображенский собор в Твери планируют освятить летом следующего года

Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции
Виктория ЖУКОВА
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Губернатор Игорь Руденя проводит пресс-конференциюГубернатор Игорь Руденя проводит пресс-конференциюФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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25 декабря в 15:00 началась пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам текущего года. Участие в ней принимают более 100 журналистов региональных и муниципальных средств массовой информации.

Один из вопросов представителя СМИ коснулся Спасо-Преображенского собора. В частности, журналист спросил главу региона не жалеет ли он, что собор не успели возвести в запланированный срок.

Игорь Руденя ответил, что в этом вопросе важно не торопиться, тем более что на строительной площадке проходили археологические раскопки. Посоветовавшись с представителями духовенства, было принято решение перенести освящение собора с декабря на летнее время. Церемонию планируют провести в середине июля будущего года, плюс к этому времени успеют сделать комплексное благоустройство территории.

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