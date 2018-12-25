Тренеру по лыжным гонкам Александру Смирнову из Твери назначена ежемесячная денежная выплата
Заслуженному тренеру России по лыжным гонкам Александру Смирнову была установлена ежемесячная денежная выплата. Средства ему полагаются за выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В настоящее время Смирнов является старшим тренером по лыжным гонкам спортивной школы «Тверь».
Напомним, что Александр Смирнов – тренер бронзового призера Зимних Олимпийских игр 2018 года Натальи Непряевой. Именно под его руководством лыжница занималась в тверской школе высшего спортивного мастерства.
В феврале этого года Александр Смирнов награжден Почетным знаком губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской». Также ему предоставлена субсидия на приобретение жилья в регионе и единовременная выплата.