Тренеру по лыжным гонкам Александру Смирнову из Твери назначена ежемесячная денежная выплата

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-25T15:02:22+03:00

Также ему предоставлена субсидия на приобретение жилья в регионе и единовременная выплата. Фото: Валерий РОМАНОВ

Изменить размер текста: A A

Заслуженному тренеру России по лыжным гонкам Александру Смирнову была установлена ежемесячная денежная выплата. Средства ему полагаются за выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В настоящее время Смирнов является старшим тренером по лыжным гонкам спортивной школы «Тверь».

Напомним, что Александр Смирнов – тренер бронзового призера Зимних Олимпийских игр 2018 года Натальи Непряевой. Именно под его руководством лыжница занималась в тверской школе высшего спортивного мастерства.

В феврале этого года Александр Смирнов награжден Почетным знаком губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской». Также ему предоставлена субсидия на приобретение жилья в регионе и единовременная выплата.