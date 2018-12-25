2018-12-25T15:02:22+03:00
Спорт

Тренеру по лыжным гонкам Александру Смирнову из Твери назначена ежемесячная денежная выплата

Александр Смирнов - заслуженный тренер России
Виктория ЖУКОВА
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Также ему предоставлена субсидия на приобретение жилья в регионе и единовременная выплата.Также ему предоставлена субсидия на приобретение жилья в регионе и единовременная выплата.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Заслуженному тренеру России по лыжным гонкам Александру Смирнову была установлена ежемесячная денежная выплата. Средства ему полагаются за выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В настоящее время Смирнов является старшим тренером по лыжным гонкам спортивной школы «Тверь».

Напомним, что Александр Смирнов – тренер бронзового призера Зимних Олимпийских игр 2018 года Натальи Непряевой. Именно под его руководством лыжница занималась в тверской школе высшего спортивного мастерства.

В феврале этого года Александр Смирнов награжден Почетным знаком губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской». Также ему предоставлена субсидия на приобретение жилья в регионе и единовременная выплата.

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